Тимоти Шаламе решил сделать предложение Кайли Дженнер

28-летний Тимоти Шаламе, кажется, настроен серьезно в отношениях с Кайли Дженнер. По данным инсайдеров, актер решил сделать возлюбленной предложение и уже приобрел для нее эксклюзивное кольцо стоимостью около 300 тысяч долларов (примерно 26 миллионов рублей).

Шаламе тщательно подошел к поиску украшения, консультируясь с близкими и рассматривая работы известных ювелиров в Нью-Йорке и Париже. В итоге он остановился на эксклюзивном дизайне от французского мастера. Кольцо, инкрустированное 150 бриллиантами, изготавливается на заказ, и на его создание потребуется шесть недель.

"Тимоти хотел, чтобы это украшение было не просто дорогим, а действительно отражало их чувства", – сообщил источник.

Теперь актер выбирает идеальное место для важного момента. Среди возможных локаций называют Париж или Лазурный берег Франции – оба варианта идеально вписываются в романтичную атмосферу предстоящего события.





О романе Кайли и Тимоти заговорили еще весной 2023 года, но официальное подтверждение произошло осенью, когда пара была замечена вместе на финале US Open. С тех пор они не скрывают своих чувств, но и не афишируют отношения слишком открыто.

Кроме того, Шаламе сумел наладить дружеские отношения с детьми Кайли от ее бывшего партнера, рэпера Трэвиса Скотта. Инсайдеры отмечают, что это стало важным фактором в развитии их отношений.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер засняли целующимися на теннисном турнире.