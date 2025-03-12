Бородина показала подарки, которые ей подарили на дне рождения в Куршевеле

Ксения Бородина встретила свой 42-й день рождения в окружении любимого мужчины и близких друзей на одном из самых дорогих курортов – Куршевеле. В числе приглашенных на вечеринку были Ольга Орлова с семьей, Сердар Камбаров и другие. В эти же дни французской горнолыжкой наслаждалась и Ксения Собчак, которая также поздравила именинницу.

Спустя несколько дней Бородина решила показать подписчикам, чем ее порадовали близкие. В числе подарков оказались брендовые сумки, дизайнерская обувь, солнцезащитные очки и другие аксессуары от всемирно известных модных домов.



Празднование в Куршевеле явно не обошлось дешево, ведь курорт славится своими внушительными ценами. Однако для Ксении такие траты привычны – телеведущая зарабатывает не только на телевидении, но и на рекламных контрактах в соцсетях.



В то же время многие подписчики сомневаются, что ее жених Николай Сердюков сможет соответствовать такому уровню жизни. В комментариях пользователи обсуждают его финансовые возможности, а некоторые и вовсе называют блогера альфонсом. Сама Бородина не оставила подобные комментарии без внимания и резко ответила хейтерам.

"Прекратите обсуждать чужие отношения! Если вас что-то не устраивает в вашей личной жизни, это ваши проблемы. Коле не нужны оправдания, он прекрасно зарабатывает, и его доход выше, чем у многих из вас!" – заявила Бородина в соцсетях.

Телеведущая подчеркнула, что ее возлюбленный – самостоятельный и успешный мужчина, а сравнивать его доходы с ее заработком просто некорректно.



Что касается самого Сердюкова, он предпочитает не реагировать на критику, а просто продолжает дарить Ксении любовь и заботу.



Ранее Бородина рассказала, с кем из знаменитостей смогла бы встречаться.