Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер засняли целующимися на теннисном турнире

Накануне Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер заметили на престижном теннисном турнире BNP Paribas Open в солнечной Калифорнии. Для выхода в свет 29-летний кинопродюсер выбрал расслабленный, но стильный образ: рубашка в полоску и кожаные брюки. Кайли сделала ставку на эффектный алый топ с внушительным вырезом и светлые брюки.

Однако внимание привлекли не только наряды звездной пары, но и их поведение. Тимоти и Кайли ни на минуту не отходили друг от друга, держались за руки и целовались.

После недавней церемонии вручения премии "Оскар" общественность снова заговорила о Кайли. Причиной обсуждений стало то, что Шаламе увел ее из зала в момент появления на сцене его экс-возлюбленной Лили-Роуз Депп. В сети сразу же появились предположения, что Кайли комплексует из-за постоянных сравнений с прежними возлюбленными Тимоти.





Поклонники актера также обеспокоены изменениями в его стиле. Многие отметили, что с начала романа с Кайли его образ стал трансформироваться не в лучшую сторону: эксперименты с усами, неожиданные наряды и смена имиджа вызывают у аудитории массу вопросов. Кто-то уверен, что это влияние новой девушки, а кто-то считает, что Шаламе просто пробует себя в новых амплуа.

Напомним, что отношения между Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер завязались в 2023 году. Первое время пара предпочитала скрывать свою связь, но позже они начали появляться на публике вместе. У Кайли двое детей от ее бывшего партнера Трэвиса Скотта, а среди прошлых возлюбленных Шаламе значатся Лили-Роуз Депп, Лурдес Леон (дочь Мадонны) и актриса Эйса Гонсалес.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе перепутали с российским актером Марком Эдельштейном на BAFTA.