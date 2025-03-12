Актеру Михаилу Ефремову диагностировали язву желудка

Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии, был госпитализирован с диагнозом "прободная язва желудка". По информации источника, еще перед Новым годом актер пожаловался на сильные боли в животе. В результате его перевели в больницу города Алексеевка Белгородской области, где врачи выявили сразу две прободные язвы.

После 10 дней стационарного лечения и строгой диеты Ефремов вернулся в колонию. Однако теперь этот диагноз может сыграть роль в рассмотрении его ходатайства об условно-досрочном освобождении. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 24 марта, и медицинские документы уже переданы в суд.

Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Позже срок снизили до 7,5 лет. Теперь актер надеется на УДО, а состояние его здоровья может стать одним из аргументов в пользу освобождения.

Ранее сообщалось, что Ефремова могут отправить в штрафной изолятор из-за найденного в камере смартфона.