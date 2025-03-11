Актриса Людмила Даньшина скончалась после своего дня рождения

На 70-м году жизни скончалась актриса Людмила Даньшина. Ее творческий путь был полон ярких ролей, сценических перевоплощений и преданности искусству. Еще 7 марта артистка отпраздновала свой день рождения, но спустя всего три дня ее сердце остановилось.

О трагическом событии сообщили в Ульяновском драматическом театре, где Даньшина служила на протяжении десятилетий. В некрологе отметили, что ее комедийные образы неизменно вызывали восторг у зрителей, а в последние годы в ее репертуаре появились глубокие драматические роли, пронизанные особой эмоциональной силой.

Людмила Даньшина начинала свой путь с местного культпросветучилища, а позже мечтала поступить в ГИТИС, но ее удержали в родном городе, где она получила диплом и начала работать в театральной сфере. В 21 год она решилась покорить столицу и поступила в училище эстрадного и циркового искусства. Именно тогда судьба свела ее с легендарным Леонидом Утесовым, который набирал новый коллектив для Государственного эстрадного оркестра РСФСР. Даньшина успешно прошла отбор и в течение года гастролировала по стране, исполняя фельетоны, ведя конферанс и радуя зрителей вокальными и танцевальными номерами.



Однако после трагической кончины дочери Утесова в 1981 году он отошел от дел, а новый руководитель оркестра не смог сохранить прежнюю атмосферу. В итоге Даньшина покинула коллектив и вернулась в родной город.



Более 40 лет она оставалась верна сцене Ульяновского драматического театра, сыграв множество комедийных и трагических ролей. Ее работы неизменно вызывали восторг зрителей, которые с теплотой отзывались о ее таланте. Поклонники, недавно видевшие ее на сцене, были потрясены известием о ее уходе. Прощание с актрисой состоится 12 марта в стенах театра, которому она посвятила свою жизнь.

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