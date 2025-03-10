Скончалась жена звезды фильма "Операция "Ы" Виктора Павлова

Мир кино понес еще одну утрату – на 85-м году жизни скончалась талантливая актриса Татьяна Говорова. Ее имя было известно многим по ролям в популярных советских и российских фильмах, а также по театральным постановкам, где она блистала на сцене.

Как стало известно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вчера вечером актрисе внезапно стало плохо, и несмотря на оперативный вызов скорой помощи, Говорова скончалась по пути в больницу.

Татьяна Николаевна оставила след в отечественном кинематографе, сыграв в более чем 30 картинах, среди которых "Убойная сила", "В августе 44-го", "На заре туманной юности" и "Последний побег". Но главное место в ее жизни занимал театр – с 1961 года она была одной из ведущих актрис Театра имени Ермоловой.

Одной из ключевых глав в жизни Говоровой был ее брак с актером Виктором Павловым – звездой советского кино. Их союз длился более 40 лет, наполненных как творчеством, так и личными испытаниями. Супруги не раз проходили через кризисы, но всегда оставались вместе. После тяжелых болезней Виктор Павлов скончался в 2006 году, а Татьяна Николаевна до последнего дня хранила память о нем.

Трагическая новость стала ударом для близких актрисы. У нее остались дочь Александра и внучка Наталья, которые выбрали путь медицины, а не искусства. Поклонники творчества Говоровой выражают соболезнования семье и благодарят ее за вклад в искусство, который навсегда останется в истории кино и театра.

Ранее сообщалось, что скончался создатель передачи "Человек и закон" Вахтанг Микеладзе.