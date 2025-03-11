Алена Водонаева оказалась в больнице из-за тепловой пушки

Алена Водонаева оказалась в центре неприятной бытовой истории, которая привела ее к врачам. Попытка спасти имущество после коммунального ЧП обернулась проблемами со здоровьем.

42-летняя звезда реалити-шоу рассказала, что во время плановой проверки сотрудник газовой службы случайно сорвал трубу с горячей водой, что привело к серьезному потопу. Дорогой паркет Водонаевой оказался под угрозой, а заодно и потолки соседей этажом ниже.

Чтобы минимизировать ущерб, газовая компания предоставила тепловую пушку, с помощью которой предполагалось высушить полы. Прибор нужно было включать в герметично закрытом помещении, и, следуя инструкциям, Алена провела ночь в квартире с включенным устройством. Однако утром самочувствие блогера резко ухудшилось – она начала испытывать серьезные проблемы с дыханием.





Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, Водонаева отправилась в больницу. Врачи диагностировали сильную реакцию на сухой горячий воздух. Теперь Алена вынуждена делать ежедневные ингаляции и пройти курс лечения капельницами.

"Сказать, что я в шоке от того, что происходит, не сказать ничего", – поделилась эмоциями телеведущая с подписчиками.

Поклонники посоветовали выпускнице "Дома-2" забыть про испорченное имущество и заняться собственным здоровьем.

Ранее Водонаева рассказала, как живет с ограничениями из-за расстройства пищевого поведения.