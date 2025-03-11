Александр Рапопорт: "С детства меня учили, что однозначных персонажей не существует"

Актер театра и кино, теле– и радиоведущий, а также профессиональный врач-психотерапевт Александр Рапопорт начал свою творческую карьеру уже в довольно почтенном возрасте 57 лет. При этом с 2004 года он снялся уже в более 150 фильмах и сегодня любит повторять, что он – "молодой актер почтенного возраста". Импозантная, немного загадочная внешность актера во многом предопределила его персонажей на экране, среди которых преобладают иностранцы, хитрые преступники и врачи. Когда на российские экраны вышел приключенческий фильм для всей семьи "Баба Яга спасает Новый год", 77-летний Александр Григорьевич был одним из первых зрителей.

– Вас не так часто можно встретить на светских мероприятиях, любите такие сказочно-фантазийные фильмы?

– Сегодня я здесь по приглашению моей хорошей приятельницы, актрисы Юлии Такшиной, которая играет в фильме Снежную Королеву. А все, что она делает, делает хорошо, поэтому я с удовольствием согласился на ее предложение приехать на премьеру. По сюжету, планы Снежной Королевы на завоевание мира должны остановить добрые силы. Так что добро побеждает зло.

– Вам самому кого интереснее играть – злого персонажа или хорошего, доброго?

– С детства меня учили тому, что однозначных персонажей просто не существует. Вот Снежную Королеву считают злой, а для меня она добрая. Многие персонажи, которых принято считать плохими, – они зачастую внутри оказываются одинокими и по-своему добрыми. Просто у некоторых доброта воспринимается как слабость, а так, я думаю, эти якобы отрицательные персонажи и рады, может, и полюбить, и подружиться.

Я когда маленьким в садик ходил, то очень, помню, переживал, что некоторые воспитатели относились ко мне не очень по-доброму. И тогда бабушка меня успокаивала, объясняла: "Не обижайся, видимо, их в детстве просто никто никогда не грел. Не хватало в их жизни любви и поэтому они такие напряженные и недоброжелательные к другим".

Именно моя бабушка приучила меня давать как можно большему количеству людей как можно больше тепла.

– Признайтесь, вас в детстве какими-то злыми персонажами из сказок пугали?

– Нет, наверное. Хотя... Однажды – было: я очень испугался волка! Сегодня это, кстати, мое самое любимое животное. Одинокий, комфортный такой волк, которому хорошо самому с собой. У меня вот сразу возникла картинка – воспоминание из прошлого. Сижу у папы на коленках. Маленький совсем, годика 3-4. А жили мы тогда в 15-метровой комнатке ленинградской коммуналки, в доме недалеко от Львиного мостика. Он читает мне сказку, и вдруг в нашу комнату врываются соседские мальчишки, один из них – в маске страшного волка. И я вдруг так неожиданно для всех среагировал: испугался, но подбежал и маску с мальчишки сорвал. Папа, помню, меня потом похвалил, сказал, что я повел себя как настоящий мужичина...

– Ваш отец – артист Ленинградской филармонии. Вы, наверное, с детства уже мечтали стать актером?

– Грезил! И кино, и театром. Но первым, кто был категорически против таких мечтаний и моей потенциальной творческой карьеры, был мой отец. Можно сказать, что он делал все, чтобы я актером не стал. Ну что за профессия: ни денег, ни семьи, сплошные гастроли. В свое время он и сам поменял род деятельности: увлекся медициной, гипнозом. Собственно, и я решил по его стопам пойти, поступил в медицинский. На 4 курсе меня привлекла одна из самых, пожалуй, странных областей медицины – психиатрия. Выяснилось, что это очень близко: актер и психотерапевт – это две грани одной профессии.

– Знания в психиатрии помогают вам служить в театре и играть в кино?

– Очень. Особенно когда я снимался в роли известного советского психотерапевта Евгения Краснушкина в фильме о Нюрнбергском процессе "Нюрнберг. Многомерность зла". В картине, вышедшей на экраны в 2023 году, лучший психиатр Советского Союза разоблачает не только руководство Третьего рейха, но и на примере палача, самого массового убийцы в истории человечества Хёсса раскрывает психотип нациста. Главная задача разбора – понять, как человек, выросший в нормальных условиях, в благополучной семье, мог превратиться в абсолютное зло, в садиста. По каким причинам, как происходит такая страшная трансформация личности... До этого в сериале "Адвокат", который снимал Андрей Соколов, у меня тоже была роль врача в психиатрической больнице, но небольшая. Мне вообще кажется, что никто другой не сможет так достоверно и органично играть такие роли. Ведь я в одном лице и актер, и врач-психиатр, причем с большим стажем…

– Перед тем как покорить мир кино, вам пришлось столкнуться с серьезными преградами. Как удалось в себе сохранить позитивный настрой, радость жизни? Подскажите!

– Ничего не ожидать от будущего. Ожидания – они делают людей заложниками результатов. Ты ждешь, а ничего не происходит, и ты уже все, несчастлив. А когда ничего не ждешь, но прилагаешь усилия к достижению цели, и тут раз – и происходит! Здорово! Радость жизни! Я сам очень спонтанный человек. Загадывать не люблю. Решил – взял – сделал. У меня, кстати, в последнее время все чаше спрашивают: "счастлив ли я?" И я вот все думал: что же такое ответить.

И пришло: счастье – это когда хочется, чтобы ничего не менялось.

Чтобы вот этот жизненный момент, который сейчас происходит, зафиксировать и не отпускать. Моя жизнь – да: была и тюрьма, и сума, и клиническая смерть. Но она и не должна состоять из одних плюсов и радости, тогда просто не с чем сравнивать будет. Но самое главное: я доказал себе и другим, что любая мечта сбывается, если ее не предавать. Я стал актером, реализовался. Меня радует, когда люди подходят и мне говорят: "Мы вас помним еще по советским фильмам!" Им кажется, что я был всегда. Я по возрасту должен относиться к пожилым актерам, а по стажу – молодой еще! И мне очень комфортно в этом состоянии!

– Где вас сейчас можно увидеть, в каких программах?

– Я бы посоветовал зрителю пересмотреть фильмы документального цикла "Новые мистические истории" с моим участием. В каждом выпуске – две истории, в которых герои, проходя по цепочке событий, пытаются понять: может ли мистика быть причиной неудач, проблем и болезней. Это такие необычные истории о любви, странных снах, тайнах рода и судьбоносных событиях.