Пи Дидди подал иск против NBC на 100 млн долларов за клевету

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Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как Пи Дидди, подал в суд на медиагиганта NBCUniversal, требуя компенсацию в размере 100 миллионов долларов за документальный фильм. В ленте Пи Дидди обвиняют в убийстве бывшей возлюбленной Ким Портер и связи с несовершеннолетними.

Скандальный фильм под названием "Дидди: Создание плохого парня", который вышел на телеканале Peacock вызвал бурю эмоций у артиста. В своем иске он утверждает, что создатели ленты намеренно распространяют ложные сведения, используя неподтвержденные теории заговора. По словам Пи Дидди, его называют виновным в смерти Ким Портер – матери его детей и, как он сам говорит, любви всей его жизни. Однако официальное заключение судебных экспертов округа Лос-Анджелес подтверждает, что Ким скончалась по естественным причинам, и никаких признаков насильственной смерти найдено не было.

Кроме того, в фильме озвучены обвинения в интимной связи с несовершеннолетними. Рэпер категорически отвергает эти заявления, подчеркивая, что они основаны на уже опровергнутом иске, где две женщины, фигурировавшие в скандале, публично подтвердили, что на момент событий им было за 30 лет.

Пи Дидди. Фото: Legion-Media

Представители Дидди заявляют, что еще в декабре предупредили авторов фильма о недостоверности информации. Однако создатели проигнорировали их требования и даже после выхода трейлера, который вызвал широкий общественный резонанс, отказались корректировать содержание.

Теперь артист намерен добиться справедливости в суде. Его адвокат Эрика Вольф подчеркивает, что телеканал намеренно воспользовался репутацией Пи Дидди, чтобы создать сенсацию и заработать на громком скандале. NBC пока не дало официального комментария по этому делу.

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Елизавета Федорова

Редактор

 

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