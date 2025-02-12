Лада Дэнс заявила, что Ольга Бузова без разрешения исполняла ее песню

Певица открыто заявила, что ее культовая композиция Baby Tonight оказалась в руках Ольги Бузовой незаконно. Как утверждает Лада Дэнс, бывший продюсер без ее ведома продал права на песню компании, которая занимается продвижением Ольги.

"За эту песню драка какая-то: то Бузова, то рэпер какой-то… Песня была взята без разрешения, как нам сказали", – поделилась эмоциями Лада.

Теперь дело рассматривается в суде, но певица уверена: если бы Ольга напрямую обратилась к ней за разрешением, конфликта можно было бы избежать.





Интересно, что еще в 2023 году Лада Дэнс совершенно иначе отзывалась о кавере телеведущей. Тогда певица уверяла, что Ольга бузова исполняет Baby Tonight на законных основаниях и даже похвалила новое звучание хита.

"Она перепевает, потому что есть разрешение, а кому-то мы не разрешаем", – говорила артистка в интервью.



Чем закончится этот музыкальный конфликт, пока неизвестно. Ольга Бузова ситуацию не комментирует, но, судя по всему, разбирательства могут затянуться.



Ранее сообщалось, что Бузова опубликовала фото, сделанные во время отдыха на яхте.