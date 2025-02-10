Сайт бренда одежды Канье Уэста перестал работать после появления футболок со свастикой

Веб-сайт бренда одежды Yeezy, владельцем которого является американский рэпер Канье Уэст, был закрыт после размещения на нем футболок с нацистской символикой. Платформа Shopify, предоставляющая услуги хостинга для Yeezy.com, завершила сотрудничество с брендом, сославшись на нарушение условий обслуживания. В официальном заявлении компании указывается, что все продавцы обязаны соблюдать правила платформы, и действия Yeezy противоречили этим правилам, приведя к удалению бренда из списка клиентов. Хотя конкретное нарушение не было оглашено, условия использования сервиса позволяют Shopify ограничивать торговлю товарами, которые считаются небезопасными, неприемлемыми или оскорбительными.

Данное событие стало кульминацией ряда скандальных действий со стороны Канье Уэста. Непосредственно перед закрытием сайта, во время трансляции Супербоула, был показан рекламный ролик Yeezy, призывающий пользователей посетить сайт бренда. Однако уже на следующий день единственным товаром на сайте стала футболка с нацистской свастикой. Ранее на сайте также появились футболки с изображением рэпера Пи Дидди, в то время как Канье Уэст публично призывал к его освобождению из-под стражи.

Негативное развитие событий дополняется информацией о сообщениях, размещенных Уэстом в социальной сети X. Многочисленные посты, содержащие поддержку нацизма, нецензурную лексику и написанные заглавными буквами без знаков препинания, вызвали предположения о взломе аккаунта. Впоследствии аккаунт был удален, после заявления Йе об уходе из социальной сети.

Кроме того, бывшая сотрудница Yeezy подала в суд на компанию и Канье Уэста, утверждая о дискриминации, преследовании и мерах возмездия по признаку пола и религиозной принадлежности. Иск якобы включает в себя доказательства многочисленных текстовых сообщений Уэста, содержащих антисемитские и женоненавистнические высказывания, а также упоминания нацизма. Потерпевшая требует возмещения экономического, компенсационного и морального вреда, а также штрафных санкций.