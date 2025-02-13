На Кевина Спейси снова подали в суд за домогательства

С 2017 года актера Кевина Спейси те или иные актеры обвиняют в домогательствах, рассказывая о событиях давно минувших лет. Дело дошло до суда, но в 2023-м двукратного обладателя премии "Оскар" признали невиновным. И вот спустя полтора года был подан новый иск.

Как сообщает The iPaper, на сей раз в суд обратился бывший актер Руари Кэннон, которого можно увидеть в фильме "Война миров Z" (2013). Мужчина утверждает, что в 2013-м, когда ему был 21 год, подвергся домогательствам со стороны Спейси в Old Vic Theatre. Издание отмечает, что показания Кэннона никогда не рассматривались в суде ранее.

Интересно, что и другие актеры, обвиняя Кевина, упоминали именно этот лондонский театр. Правда, в этот раз истец высказывает претензию и Old Vic Theatre, считая, что театр несет косвенную ответственность, ведь в те годы Спейси был там художественным руководителем.

Безусловно, Кевин Спейси неоднократно заявлял о своей невиновности, а также отмечал, что обвинения против него не выдерживают проверки, когда ему дают возможность защитить себя. Новый иск звезда сериала "Карточный домик" пока не комментировала.

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