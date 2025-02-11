Анфиса Чехова призналась, что стала жертвой домашнего насилия: "Он меня унижал"

Звезда киноленты "Пять звезд" вспомнила, как в молодости пережила жестокое избиение со стороны любимого мужчины. Лицо девушки покрывали синяки, а многочисленные травмы заставили обратиться за медицинской помощью. Однако там ее ожидал новый удар – не физический, а моральный, вспоминает Анфиса Чехова.

"Меня жутко буллили женщины (сотрудницы травмпункта. – Прим. ред.), к которым я пришла с порванной барабанной перепонкой, со сломанным носом: "И что, ты изменила ему? Что сделала-то?"", – поделилась звезда.

Пытаясь найти поддержку, Чехова обратилась к психологу, надеясь, что тот пожалеет ее и осудит поступок агрессора. Однако услышала совсем другое. Специалист заявил, что Анфиса сама выбрала такого мужчину, и посоветовал взять ответственность за свою жизнь. Этот диалог, впрочем, только усилил депрессию Анфисы. Но спустя время она поняла, что именно это стало первым шагом к осознанию своих внутренних проблем и поиску выхода.



Анфиса Чехова так и не раскрыла имени своего обидчика, отметив лишь, что они работали вместе на телевидении. Этот человек обещал обеспечивать ее, но, как только телеведущая лишилась доходов, начал унижать ее и морально давить.



"Когда я перестала быть значимой фигурой, он стал меня унижать. Я в тот момент осталась без работы, без накоплений", – вспоминает телеведущая.

После тяжелого периода в ее жизни появился новый человек – актер Гурам Баблишвили. В 2012 году у пары родился сын Соломон, а через три года они официально оформили отношения. Однако и этот брак не оказался счастливым: в 2017 году Чехова подала на развод, заявив, что причиной расставания стали измены супруга.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о своем отпуске в Египте.