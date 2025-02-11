Актриса Елена Цорн лишилась квартиры за 50 миллионов рублей из-за мошенников

В сентябре актрисе начали регулярно звонить неизвестные, представляясь сотрудниками агентства недвижимости. Они уверяли, что ей выгодно заключить договор временной ренты на квартиру, расположенную в центре Москвы. В итоге сделка была заключена на сумму 14 миллионов рублей, хотя реальная цена квадратных метров Елены Цорн гораздо выше.

Сразу же к актрисе прибыл курьер, который под предлогом комиссии за оформление документов взял у нее 180 тысяч рублей. Лишь через несколько месяцев Елена поняла, что ее обманули.

До этого аналогичным способом аферисты оставили без квартиры исполнительницу Ларису Долину. Ее долго убеждали заключить сделку, и в итоге она продала свою недвижимость в престижном районе Хамовники за сумму значительно ниже рыночной. Общий ущерб артистки составил порядка 200 миллионов рублей. К слову, пока исполнительница хита "Погода в доме" продолжает жить в той самой квартире. А по этому делу арестованы несколько фигурантов и идет следствие.

Елена Цорн известна зрителям по ролям в сериале "Карпов", а также в киноленте "Сильва". Пока актриса не дает комментариев.

Ранее обманутая мошенниками Долина рассказала, чего ее невозможно лишить.