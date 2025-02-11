Жена Гарика Харламова Екатерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности

На кадрах актриса предстала в изысканном черно-белом наряде в пол, но внимание подписчиков привлекли снимки, где она нежно держит руку на животе. В комментариях тут же разгорелись споры: "Ну все, Катюша беременна!", "Определенно ждет малыша, просто пока не делится новостью", "На первом фото сразу бросается в глаза!".

Сама Ковальчук пока не подтвердила и не опровергла догадки фанатов. Однако, зная, что знаменитости нередко скрывают такие радостные события до последнего, нетрудно понять, почему поклонники сделали такие выводы.



Напомним, что актриса и комик узаконили свои отношения в конце прошлого лета. Для актрисы этот союз стал первым, а вот для 43-летнего артиста – уже третьим. До этого он был официально женат на Юлии Лещенко и актрисе Кристине Асмус, от которой воспитывает дочь Настю. Развод с Асмус в свое время вызвал бурные обсуждения, однако сейчас экс-супруги смогли наладить дружеское общение.



Катерина Ковальчук ранее признавалась, что их путь к браку с Харламовым был непростым – они несколько раз расходились. По словам актрисы, разногласия порой приводили к разлуке, но в конечном итоге они понимали, что не могут жить друг без друга, и шли на компромиссы.

Ранее Гарик Харламов поделился, что благодаря заботе супруги ему удалось начать сбрасывать вес.