Отель 18+: Анфиса Чехова рассказала о своем отпуске в Египте

Известная телеведущая Анфиса Чехова улетела в жаркий Египет. Остановиться шатенка решила в роскошном отеле с особенностью. Как рассказала в своем блоге звезда, у гостиницы, которую она выбрала, есть отдельное крыло, так называемое "18+". В этой части заведения могут находиться только взрослые.

"Я выбрала жить в той части, которая 18+. Поэтому ни в бассейне, ни на завтраке, ни в море нет детей. Отдых только для взрослых", – объяснила ведущая.

Звезда экранов отметила, что это очень удобная функция, ведь многие приехавшие на курорт без детей хотят отдохнуть. Когда вокруг бегают, кричат и плачут малыши, даже чужие, это может быть не очень комфортно. Также среди отдыхающих наверняка есть родители, которые приехали в отпуск без наследников и хотят побыть в тишине.

Чехова отметила, что сейчас в Египте днем стоит жара. Но ближе к четырем часам дня становится прохладно, поднимается ветер и купаться все прекращают. Как только садится солнце, и вовсе хочется надеть кофту.



В отпуск звезда "Театральной академии" отправилась в одиночестве. Чехова старается не распространяться о своей личной жизни, и неизвестно, есть ли у Анфисы возлюбленный. Замужем 46-летняя телеведущая, как известно, была всего однажды. Знаменитость считает, что представлять своего избранника публике нужно лишь тогда, когда отношения действительно серьезные.

Ранее Анфиса Чехова заявила о депрессии. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".