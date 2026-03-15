Актриса Дарья Блохина рассказала о трудностях во время съемок "Золотой лягушки-2"

Актриса дубляжа Дарья Блохина призналась, что работа над фильмом "Царевна-лягушка-2" оказалась для нее физически очень сложной. Исполнительница роли колдуньи Морены рассказала, что вышла на съемочную площадку всего через несколько дней после операции.

По словам артистки, к работе она вернулась практически сразу. При этом костюм героини был плотным и сложным, из-за чего во время переодеваний шрамы на ногах начинали кровоточить.

"Так сложилось, что я была после операции и на шестой день встала с коляски, чтобы приехать на съемочную площадку. <...> Сами съемки варьировались от жуткого холода до экстремальной жары. Когда снимались в доме художников, то там было +34 градуса, окна не открывались, и у нас всех мозги кипели, плыл грим", – поделилась в эксклюзивном интервью Клео.ру Дарья.

Ситуацию осложнял и сам костюм Морены: актриса могла находиться только в двух положениях – стоять или лежать, а съемочный день иногда длился до 16 часов, вспоминает актриса в беседе с Клео.ру.

Несмотря на сложные условия, Блохина отмечает, что работа над проектом стала для нее интересным актерским опытом. Роль злой колдуньи ей предложили практически сразу после проб, хотя часть команды сначала сомневалась в кандидатуре актрисы. В итоге, по словам артистки, продюсер поддержал ее, и она смогла оправдать доверие.

Фильм "Царевна-лягушка-2", основанный на сказке Александра Афанасьева, вышел в российский прокат 5 марта и за первые праздничные выходные собрал более 200 миллионов рублей. В картине Блохина не только подарила Морене свой голос, но и воплотила персонажа на экране.