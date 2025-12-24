Лерчек, находящуюся под домашним арестом, госпитализировали с угрозой выкидыша

Медики приняли решение о срочной доставке Чекалиной в специализированный медицинский центр, где ее состояние удалось стабилизировать. Как сообщил избранник Валерии Луис Сквиччиарини, в настоящее время угрозы для жизни будущего ребенка нет, блогер остается под наблюдением врачей. Врачи оценивают динамику как положительную и не исключают, что после обследований пациентку отпустят домой.

Беременную Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, накануне экстренно госпитализировали в Москве из-за угрозы прерывания беременности. Поводом для вызова скорой помощи стало резкое ухудшение самочувствия блогера: боли в пояснице, проблемы с дыханием и почечные колики.

Видео: соцсети / im__lu_

Ранее у Лерчек диагностировали анемию и признаки гестоза, что требует постоянного врачебного контроля. Роды должны произойти в марте, при этом пол ребенка пока не раскрывается. Также сообщалось, что блогерша планировала провести гендер-пати в середине января.

Напомним, Валерия Чекалина находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Следствие считает, что средства были переведены на счета компании-нерезидента с использованием подложных документов. Сама блогерша вину не признает. Ее бывший супруг Артем Чекалин, напротив, подтвердил участие в финансовых операциях, но настаивает на иной правовой квалификации дела.

От экс-мужа Лерчек воспитывает троих детей – двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына Льва. О четвертой беременности стало известно осенью, отцом ребенка является нынешний партнер блогерши, тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Несмотря на обстоятельства, представители Валерии Чекалиной подчеркивают, что она намерена участвовать в судебных заседаниях и рассчитывает на дальнейшее восстановление.