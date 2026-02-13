Тайра Бэнкс намекнула на возвращение шоу "Топ-модель по-американски"

Шоу вышло в 2003 году и завершилось в 2018-м. Накануне Тайра Бэнкс дала понять, что "Топ-модель по-американски" может снова вернуться на экраны.
Похоже, легендарное реалити-шоу "Топ-модель по-американски" может получить новое дыхание. Как пишет Entertainment Weekly, супермодель и телеведущая Тайра Бэнкс в новом документальном сериале Reality Check: Inside America’s Next Top Model намекнула, что проект может вернуться на экраны.
"Моя работа еще не закончена", – заявила звезда в одном из эпизодов.
Тайра добавила, что у команды уже есть "планы на 25-й цикл", что поклонники восприняли как прямой намек на перезапуск культового реалити.
Официального подтверждения возобновления шоу пока нет, однако сама Бэнкс не впервые говорит о возвращении проекта. Еще в 2018 году, во время пресс-тура фильма Life-Size 2, она упоминала идею возродить "Топ-модель по-американски" и собрать "всех звезд прошлых сезонов" в новом формате.
Видео: YouTube/@damageddbrain
Оригинальная версия America’s Next Top Model впервые вышла в мае 2003 года на телеканале UPN, а позже переехала на The CW, где выходила до 2015 года. Последний, 24-й сезон завершился на VH1 в 2018 году. В России проект, в котором участницы борются за звание топ-модели по-американски, выходил на телеканале "Муз-ТВ". За это время шоу превратилось в феномен: оно подарило миру десятки известных моделей и стало одной из самых обсуждаемых реалити-программ в истории телевидения.