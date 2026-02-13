Тайра Бэнкс намекнула на возвращение шоу "Топ-модель по-американски"

Похоже, легендарное реалити-шоу "Топ-модель по-американски" может получить новое дыхание. Как пишет Entertainment Weekly, супермодель и телеведущая Тайра Бэнкс в новом документальном сериале Reality Check: Inside America’s Next Top Model намекнула, что проект может вернуться на экраны.

"Моя работа еще не закончена", – заявила звезда в одном из эпизодов.

Тайра добавила, что у команды уже есть "планы на 25-й цикл", что поклонники восприняли как прямой намек на перезапуск культового реалити.

Официального подтверждения возобновления шоу пока нет, однако сама Бэнкс не впервые говорит о возвращении проекта. Еще в 2018 году, во время пресс-тура фильма Life-Size 2, она упоминала идею возродить "Топ-модель по-американски" и собрать "всех звезд прошлых сезонов" в новом формате.