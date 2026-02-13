Бейонсе предстала с короткой стрижкой после того, как ее перепутали с 14-летней дочерью

Бейонсе показала поклонникам неожиданный образ, впервые за долгое время изменив свой привычный стиль. В своем блоге 44-летняя звезда опубликовала серию фотографий, на которых предстала с осветленными волосами, аккуратно подстриженными в каре.

Ранее артистка почти всегда выбирала длинные стрижки, поэтому трансформация сразу вызвала оживленное обсуждение. Поклонники отметили, что в новом образе певица выглядит моложе.



Напомним, недавно 14-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи Блу Айви появилась на светском мероприятии, где ее перепутались с матерью. Многие отметили, что девушка не только унаследовала черты лица Бейонсе, но и повторяет ее стиль и манеру поведения на публике.

В то же время в соцсетях активно обсуждают стремительное взросление дочери звезд. Некоторые пользователи критикуют выбор нарядов Блу Айви, считая их слишком смелыми для подростка. Однако фанаты семьи уверены: юная артистка просто идет по стопам матери, формируя собственный имидж.

Блу Айви – старшая дочь звездной пары. Помимо нее у Бейонсе и Джей-Зи подрастают близнецы Руми и Сэр, появившиеся на свет в 2017 году.

В последние месяцы супруги вновь оказались в центре внимания СМИ. Их имена упоминались в контексте громких расследований, связанных с Пи Дидди и Джеффри Эпштейном, однако официальных подтверждений участия звезд в этих делах нет.