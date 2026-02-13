Танцор тренда "Филяй Филяй" Майк объяснил свою популярность среди русских женщин

К 14 февраля Ида Галич решила порадовать подписчиц и связалась с одним из самых обсуждаемых парней TikTok – Мишей из "Филяйска", как его теперь называют в русскоязычном интернете. Интервью вошло в ее новое шоу "Наши краши".

Напомним, трое немецких танцоров – Майк, Самуэль и Яник – стали вирусными после ролика, где они танцуют под техно-трек Vielleicht Vielleicht (звучит как "филяй-филяй"). Видео за считаные дни разлетелось по соцсетям, а девушки из России и СНГ мгновенно превратили ребят в интернет-феномен. В фанатских сообществах их переименовали в Мишу, Сему и Ваню.