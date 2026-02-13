Танцор тренда "Филяй Филяй" Майк объяснил свою популярность среди русских женщин

Немецкие танцоры неожиданно стали крашами у россиянок. Ида Галич пообщалась с одним из трех звезд тренда "Филяй Филяй"
К 14 февраля Ида Галич решила порадовать подписчиц и связалась с одним из самых обсуждаемых парней TikTok – Мишей из "Филяйска", как его теперь называют в русскоязычном интернете. Интервью вошло в ее новое шоу "Наши краши".
Напомним, трое немецких танцоров – Майк, Самуэль и Яник – стали вирусными после ролика, где они танцуют под техно-трек Vielleicht Vielleicht (звучит как "филяй-филяй"). Видео за считаные дни разлетелось по соцсетям, а девушки из России и СНГ мгновенно превратили ребят в интернет-феномен. В фанатских сообществах их переименовали в Мишу, Сему и Ваню.
Видео: соцсети/@mikee.mej
Во время разговора с Идой Галич "Миша" признался, что сам не до конца понимает причину своей популярности в России.
"Наша популярность... Я сам не могу это объяснить. С моей точки зрения – это просто три парня, которые занимаются любимым делом и олицетворяют хорошие ценности", – рассказал Майк.
Феномен "Филяй Филяй" уже перерос рамки мема: в соцсетях создаются фан-страницы, посвященные каждому из участников, а под их видео девушки оставляют комментарии на русском, переводя фразы и шутки, чтобы артисты понимали, как сильно их любят.