Бывшая невеста жениха Вали Карнавал заявила, что блогерша носит ее кольцо

Только недавно 23-летняя блогер впервые показала своим поклонникам жениха Аргишти Эвояна. А накануне в Сети появилась девушка, представившаяся бывшей невестой предпринимателя. По ее словам, украшение, которое Валя Карнавал демонстрировала в своем блоге как подарок от возлюбленного, раньше принадлежало именно ей.

Юлия Дорофеева утверждает, что встречалась с Эвояном с 2022 года и даже готовилась к свадьбе. По ее словам, Аргишти уже тогда был не свободен, но позже развелся, чтобы быть с ней.





"Он делал мне предложение три раза, и в феврале этого года мы должны были пожениться. Но за день до росписи я все отменила и ушла от него", – рассказывает девушка.

Экс-возлюбленная бизнесмена утверждает, что мужчина якобы имеет долги и не обладает тем состоянием, которое приписывают ему в прессе. "Он весь в долгах, как в шелках! Мне смешно смотреть, как он дарит одинаковые цветы и украшения. Мое кольцо сейчас носит Валя", – заявила Юлия.





Сам Аргишти Эвоян публично ситуацию не комментирует. Известно, что 29-летний предприниматель – совладелец сети ресторанов "Чистая линия" и топ-менеджер брендов "О! Эскимо" и "О! Хот-дог". Он ведет непубличный образ жизни, не общается с прессой и не имеет аккаунтов в соцсетях.

Напомним, что до этих отношений Валя Карнавал была помолвлена с блогером и бойцом ММА Сашей Стоуном. Их роман начался на проекте "Звезды в Африке" и казался идеальным, но летом 2023 года пара рассталась. Тогда Валя призналась, что переживает сложный период и не готова говорить о личном.