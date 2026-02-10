Сидни Суини появилась на кинофестивале в легендарном платье Мэрилин Монро

Сидни Суини продолжает играть с образами старого Голливуда. На кинофестивале в Санта-Барбаре 28-летняя актриса появилась в архивном платье Sail Chapmann. В таком же платье Мэрилин Монро позировала для журнала Life в начале 1950-х.





Выбор наряда стал очевидным реверансом легендарной актрисе, с которой Суини часто сравнивают из-за схожей внешности и экранной харизмы. Образ звезды "Эйфории" дополнили бриллиантовые украшения Octavia Elizabeth и туфли Ferragamo с бантом стоимостью $1090. Светлые волосы Сидни были уложены мягкими локонами – почти как у Монро в ее знаменитой фотосессии.

Платье с драпировками по бокам и рюшами на линии талии подчеркнуло фигуру актрисы. Деталь, которая стала финальным штрихом – винтажная брошь на декольте, повторяющая тот самый акцент из образа Монро.



Дизайнер Sail Chapmann, чьи работы выбирали Элизабет Тейлор, Джейн Мэнсфилд и Ева Габор, была одной из любимых модельеров Мэрилин. Ее фирменный стиль – мягкие линии, женственные силуэты и игра света на ткани – идеально вписались в концепцию ретро-гламура, которую пыталась воплотить Суини.

