Первое фото Пи Дидди в тюрьме появилось в Сети

Интернет обсуждает свежие снимки Шона Комбса, более известного как Пи Дидди, – на фото, опубликованном западными СМИ, артист запечатлен во внутреннем дворе тюрьмы Fort Dix в Нью-Джерси, где он проведет ближайшие несколько лет.

Рэпер идет по бетонной дорожке в оранжевой шапке и объемной темно-синей куртке. Но главное, что удивило фанатов, – седая борода и усталый взгляд.





Последний раз его видели на свободе осенью 2024-го, когда в Нью-Йорке Комбсу предъявили обвинения, связанные с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией. В начале октября суд вынес приговор – четыре года и два месяца заключения, а также штраф в размере 500 тысяч долларов.

Камеры в зал заседаний не допускались, поэтому до этого момента поклонники могли наблюдать за процессом только через зарисовки из зала суда. Сейчас, по данным американских СМИ, Дидди выполняет работу в тюремной прачечной и старается не нарушать режим.

Юристы артиста подали апелляцию и добиваются сокращения срока. Если суд согласится на участие Комбса в реабилитационной программе, его могут освободить раньше – ориентировочно весной 2028 года.