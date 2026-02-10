Орландо Блум начал встречаться с 28-летней моделью после расставания с Кэти Пэрри

На Super Bowl 2026 в Санта-Кларе 49-летний актер Орландо Блум впервые появился на публике с новой избранницей – швейцарской моделью Луизой Леммель, которая младше его на 21 год. Пара не скрывала чувств: по словам очевидцев, они держались за руки и покинули стадион вместе.

Блум выбрал для выхода черную кожаную куртку, кепку в тон и спортивные брюки свободного кроя. Луиза остановилась на расслабленном образе – укороченной белой футболке, бежевых брюках с красным поясом и коричневой ветровке. Образ завершали туфли на каблуке и мини-сумка Louis Vuitton.

Инсайдеры, присутствовавшие на мероприятии, сообщили, что актер и модель были вместе в гримерке Raising Cane, где общались с Тоддом Грейвсом и Джейми Фоксом.





"Они выглядели очень трепетными и милыми", – отметил один из гостей.

Для Орландо Блума этот выход стал первым после расставания с Кэти Перри, с которой он был помолвлен с 2019 года. Пара объявила о разрыве прошлым летом, сохранив дружеские отношения ради пятилетней дочери Дейзи. У звезды "Пиратов карибского моря" также есть 15-летний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.

28-летняя Луиза Леммель живет в Нью-Йорке и сотрудничает с Calvin Klein и Brandy Melville. Она активно снимается для рекламных кампаний и недавно подписала контракт с европейским модельным агентством.

Тем временем Кэти Перри, по данным СМИ, тоже не скучает одна. В декабре певица подтвердила слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Их уже несколько раз замечали вместе – сначала в Токио, а затем на Всемирном экономическом форуме в Давосе.