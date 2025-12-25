Актриса Вера Алентова умерла после похорон Лобоцкого

Как сообщает Mash, народная артистка России скончалась сегодня, 25 декабря. Ей стало плохо во время церемонии прощания с коллегой и другом, актером Анатолием Лобоцким. Медики, дежурившие на месте, оперативно оказали помощь, однако спасти артистку не удалось. Причина смерти пока не раскрывается.

На 84-м году из жизни ушла Вера Алентова – актриса, ставшая символом целой эпохи отечественного кинематографа.

Видео: Феликс Грозданов/ Клео.ру

Для миллионов зрителей Вера Алентова навсегда останется Катериной Тихомировой из легендарного фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Эта роль принесла актрисе не только всенародную любовь, но и мировое признание – картина в 1981 году получила премию "Оскар" как лучший иностранный фильм.

На счету Алентовой – десятки театральных и киноролей, среди которых "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Все впереди", "Барышня-крестьянка". Она долгие годы служила в Московском театре имени Пушкина, где играла до последних лет.

О дате и месте прощания с Верой Алентовой пока не сообщается.