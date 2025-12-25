Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано вместе с дочерью Шарлоттой

В этом году рождественский концерт Together at Christmas ("Вместе на Рождество") начался с особого и трогательного момента. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе со своей десятилетней дочерью Шарлоттой сыграли дуэтом на фортепиано – их выступление стало неожиданным подарком для зрителей и символом семейного единства.

Трансляция концерта прошла 5 декабря на британском телеканале ITV. Открывал ее короткий видеоролик, где Кейт и Шарлотта вместе играют композицию Holm Sound современного шотландского композитора Эрланда Купера. Кадры их исполнения перемежались с фрагментами самого концерта, сопровождаясь закадровым голосом Кейт, читающей праздничное обращение.

Для поклонников Кейт это не стало полным сюрпризом: она уже проявляла свой музыкальный талант четыре года назад, когда аккомпанировала исполнителю Тому Уокеру во время рождественского выступления с песней For Those Who Can’t Be Here. Тогда этот момент стал вирусным – и, похоже, теперь музыкальная традиция нашла продолжение, но уже в семейном формате.

Концерт Together at Christmas проводится под патронажем Кейт Миддлтон с 2021 года и ежегодно собирает в Вестминстерском аббатстве известных исполнителей, волонтеров и членов королевской семьи. В этом году внимание публики особенно приковано к принцессе Уэльской: после длительного периода лечения и слухов о рецидиве болезни Кейт вновь активно выполняет свои обязанности и все чаще появляется на публике.