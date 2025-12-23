Агата Муцениеце впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка

36-летняя актриса впервые вышла в свет после появления на свет дочери, родившейся в начале декабря. Вместе с мужем, музыкантом Петром Дрангой, Агата посетила открытие пространства Bosco Casa в ГУМе. Для первого выхода актриса выбрала лаконичный, но выразительный образ – глубокий бархатный костюм благородного оттенка. Агата Муцениеце почти полностью отказалась от макияжа.



Напомним, что Агата и Петр стали родителями месяц назад. Актриса поделилась новостью в соцсетях, опубликовав трогательный кадр с новорожденной и лаконично подписав его: "У нас – девочка". Позже Муцениеце рассказала, что роды прошли в частной клинике, отметив, что для нее важны комфорт и спокойная атмосфера в этот период.



Пара сыграла свадьбу в августе – церемония была тайной и прошла в Москве в кругу самых близких. Для 41-летнего Дранги этот брак и ребенок стали первыми. У актрисы уже есть двое детей от предыдущего брака с Павлом Прилучным.