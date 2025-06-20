Павел Прилучный решил судиться с Агатой Муцениеце из-за клеветы

Конфликт между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце не собирается заканчиваться. Актер решил подать иск в суд по уголовной статье, обвиняя бывшую супругу в клевете. Юридическая команда артиста уже начала работу, опираясь на высказывания его экс-жены о домашнем насилии и отчуждении сына.

Развод пары, состоявшийся еще в 2020 году, не стал концом, а, скорее, началом затяжной публичной войны. Муцениеце неоднократно говорила о том, что бывший супруг не участвовал в жизни детей и игнорировал обязательства по алиментам. Особенно болезненной оказалась тема общения с сыном Тимофеем, который, по словам актрисы, по настоянию отца отказывается с ней контактировать. Прилучный же, напротив, уверен: вся кампания вокруг "несчастной матери" – не что иное, как попытка поддерживать внимание и наращивать популярность.

Адвокаты Прилучного не скрывают намерений довести дело до конца. Они считают, что Муцениеце систематически наносила урон репутации актера, манипулируя общественным мнением. Упор делается на заявления 2020 года о насилии, а также на недавние видеопосты, в которых Агата рассказывает о разлуке с сыном. Все эти высказывания будут представлены суду как примеры ложных обвинений, наносящих вред деловой и личной репутации.