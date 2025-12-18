Джордж Клуни признался, что чувствует себя "идиотом", когда его дети говорят на других языках

Джордж Клуни редко говорит о семье публично, предпочитая обсуждать кино и профессию. Однако недавнее появление актера в эфире популярного радиошоу The Capital Evening Show стало исключением и подарило поклонникам редкий взгляд на его повседневные будни вне красных дорожек и съемочных площадок.

Обладатель двух "Оскаров", который связал себя узами брака с правозащитницей Амаль Клуни в 2014 году, признался, что в роли отца восьмилетних близнецов чувствует себя далеко не всесильным. Элла и Александр, по словам актёра, давно превзошли его в знании языков: помимо английского, дети свободно говорят на итальянском и французском. Сам Клуни такими способностями похвастаться не может, из-за чего домочадцы над ним подшучивают. Пока супруга и родственники легко поддерживают разговор, актеру остается лишь догадываться, о чем идет речь.

"Дети наезжают на меня прямо у меня на глазах, а я смотрю на них и думаю: "Что ты сказал? О чем ты говоришь?" Моя жена и остальные члены семьи их понимают, а я просто сижу как идиот", – рассказал Клуни.

Несмотря на эти ироничные жалобы, Джордж подчеркнул, что ни о чем не жалеет. Он стал отцом уже после пятидесяти и уверен, что именно этот фактор позволил ему иначе расставить приоритеты. Финансовая стабильность и профессиональный опыт дали возможность более осознанно подходить к выбору проектов и уделять больше времени семье. В молодости, как признался актер, подобного баланса достичь было бы куда сложнее.