Блогер Эрик Давидович впервые стал отцом

44-летний автоблогер Эрик Давидович (настоящее имя – Эрик Китуашвили) сообщил радостную новость – он стал отцом. Его супруга, 27-летняя Екатерина, родила мальчика, которому пара дала имя Сандро.

По информации СМИ, роды прошли в Москве. Сам Эрик подчеркнул, что для него было принципиально важно, чтобы его первый сын родился именно в России. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, а блогер не скрывает эмоций – по словам друзей, он "буквально сияет от счастья".

"Я в шоке. Сбылась моя мечта. Я стал отцом. Это ни с чем не сравнимое чувство для мужчины. Спасибо моей любимой Катюше за сына, теперь нас трое. Спасибо всем за теплые слова, я многое еще скажу, но позже, я еще ни как не могу поверить своему счастью, – пишет блогер.



Эрик и Екатерина поженились в августе 2025 года, спустя месяц после помолвки. Девушка тогда призналась в соцсетях, что предложение стало для нее настоящим подарком судьбы.



"С днем рождения, мой золотой! Запомним 8 июля как дату трех праздников: день твоего рождения, день семьи и день нашей помолвки", – писала Катя.

Свадьба пары прошла без лишнего шума – Давидович предпочел закрытый формат.



До знакомства с Екатериной блогер был известен своими бурными романами и громкими заявлениями. Его связывали отношения с Анной Каганской, затем с моделью Елизаветой Василенко, а в 2022 году он даже уверял, что женился на девушке по имени Моника.