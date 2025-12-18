Блогер Эрик Давидович впервые стал отцом

Автоблогер и его супруга Екатерина впервые стали родителями. Эрик Давидович отметил, что для него важно, что сын родился в России.

44-летний автоблогер Эрик Давидович (настоящее имя – Эрик Китуашвили) сообщил радостную новость – он стал отцом. Его супруга, 27-летняя Екатерина, родила мальчика, которому пара дала имя Сандро.

По информации СМИ, роды прошли в Москве. Сам Эрик подчеркнул, что для него было принципиально важно, чтобы его первый сын родился именно в России. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, а блогер не скрывает эмоций – по словам друзей, он "буквально сияет от счастья".

"Я в шоке. Сбылась моя мечта. Я стал отцом. Это ни с чем не сравнимое чувство для мужчины. Спасибо моей любимой Катюше за сына, теперь нас трое. Спасибо всем за теплые слова, я многое еще скажу, но позже, я еще ни как не могу поверить своему счастью, – пишет блогер. 

Эрик и Екатерина поженились в августе 2025 года, спустя месяц после помолвки. Девушка тогда призналась в соцсетях, что предложение стало для нее настоящим подарком судьбы.

"С днем рождения, мой золотой! Запомним 8 июля как дату трех праздников: день твоего рождения, день семьи и день нашей помолвки", – писала Катя.

Свадьба пары прошла без лишнего шума – Давидович предпочел закрытый формат. 

До знакомства с Екатериной блогер был известен своими бурными романами и громкими заявлениями. Его связывали отношения с Анной Каганской, затем с моделью Елизаветой Василенко, а в 2022 году он даже уверял, что женился на девушке по имени Моника.


Для Давидовича брак с Екатериной стал переломным моментом – он не раз говорил, что наконец "остепенился" и хочет построить крепкую семью. После рождения сына Эрик признался, что этот год стал для него самым счастливым за долгое время.

