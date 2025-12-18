Внучка Элвиса Пресли оказалась биологической матерью сына Джона Траволты

Западные СМИ сообщают, что актриса Райли Кио, внучка легендарного Элвиса Пресли, могла сыграть ключевую роль в судьбе Джона Траволты и его покойной жены Келли Престон – именно она, как утверждают источники, стала донором яйцеклеток, из которых позже родился их младший сын Бенджамин.



Слухи всплыли в ходе судебного процесса, где, казалось бы, речь шла о совершенно другом. Бывшая сотрудница семьи Пресли – женщина по имени Бриджит Крузе – судится с Навароном Гарибальди, сыном Присциллы Пресли. И именно в материалах этого дела журналисты обнаружили неожиданное упоминание об участии Райли Кио в личной истории звездной семьи Траволты.



Если верить документам, актриса пожертвовала свои яйцеклетки после того, как Джон и Келли решили вновь стать родителями. Пара переживала тяжёлый период: в 2009 году трагически погиб их сын Джетт, и спустя несколько лет супруги решились на ещё одного ребёнка – но из-за проблем со здоровьем Келли Престон потребовалась помощь донора.