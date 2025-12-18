Внучка Элвиса Пресли оказалась биологической матерью сына Джона Траволты

Джон Траволта и Келли Престон потеряли ребенка и вскоре снова задумались о родительстве. Сообщается, что воплотить мечту им помогла внучка Элвиса Пресли.
Западные СМИ сообщают, что актриса Райли Кио, внучка легендарного Элвиса Пресли, могла сыграть ключевую роль в судьбе Джона Траволты и его покойной жены Келли Престон – именно она, как утверждают источники, стала донором яйцеклеток, из которых позже родился их младший сын Бенджамин.
Слухи всплыли в ходе судебного процесса, где, казалось бы, речь шла о совершенно другом. Бывшая сотрудница семьи Пресли – женщина по имени Бриджит Крузе – судится с Навароном Гарибальди, сыном Присциллы Пресли. И именно в материалах этого дела журналисты обнаружили неожиданное упоминание об участии Райли Кио в личной истории звездной семьи Траволты.
Если верить документам, актриса пожертвовала свои яйцеклетки после того, как Джон и Келли решили вновь стать родителями. Пара переживала тяжёлый период: в 2009 году трагически погиб их сын Джетт, и спустя несколько лет супруги решились на ещё одного ребёнка – но из-за проблем со здоровьем Келли Престон потребовалась помощь донора.
Видео: соцсети/@ johntravolta
Источники утверждают, что сначала рассматривался вариант с яйцеклетками Лизы Марии Пресли, матери Райли, однако от этой идеи отказались – по личным причинам, связанным с образом жизни певицы в тот период. В итоге выбор пал на Райли, с которой, как утверждает Крузе, было заключено частное соглашение. После рождения Бенджамина в 2010 году актриса якобы получила материальную благодарность – автомобиль и денежную компенсацию.
Келли Престон умерла в 2020 году после продолжительной болезни, а Траволта с тех пор крайне редко делится подробностями личной жизни. Райли Кио также не комментировала появившиеся заявления, и представители актеров сохраняют молчание.