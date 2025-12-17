Суд отказал Тимуру Родригезу в снижении алиментов

Пресненский районный суд Москвы 16 декабря 2025 года отказал Тимуру Родригезу (Тимуру Керимову) в пересмотре договоренностей с бывшей супругой Анной Девочкиной. Шоумен просил изменить условия соглашения об алиментах, а также поднимал вопросы, связанные с проживанием детей и порядком общения и участия в их воспитании. В итоге суд оставил действующий порядок без изменений.

Иск был подан осенью. Артист настаивал, что финансовые обязательства, согласованные на этапе расставания, со временем стали для него чрезмерной нагрузкой. По сообщениям ряда СМИ, ранее между сторонами действовали выплаты на содержание двух сыновей и отдельная сумма на нужды бывшей жены; теперь Родригез добивался сокращения общего платежа. Однако аргументы заявителя суд счел недостаточными, чтобы корректировать подписанное соглашение.

Родригез и Девочкина прожили в браке 16 лет. О расставании они сообщили в 2023 году, а официальный развод был оформлен в 2025-м. У пары двое сыновей – Мигель и Даниэль; дети живут с матерью, при этом отец продолжает принимать участие в их жизни.

Вероятно, у Тимура Родригеза действительно возникли финансовые трудности. Недавно появлялись сообщения о снижении спроса на его выступления в сезон корпоративов. Сам артист и его представители подробных комментариев по итогам заседания пока не давали.