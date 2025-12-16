Верховный суд отменил решения по делу о квартире Ларисы Долиной

Верховный суд России отменил решения предыдущих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной и направил спор на повторное рассмотрение в апелляционный суд, признав при этом право собственности на жилье за покупательницей – Полиной Лурье. Певице временно оставлено право проживания в квартире до вынесения окончательного решения.

История началась летом прошлого года, когда Долина лишилась более 180 миллионов рублей, поверив злоумышленникам, выдававшим себя за представителей правоохранительных органов. Одним из эпизодов аферы стала продажа ее московской квартиры стоимостью 112 миллионов рублей. После обращения в суд артистке удалось вернуть жилье, однако покупательница осталась и без денег, и без собственности, что вызвало общественный резонанс.

16 декабря заседание проходило в открытом режиме и транслировалось в прямом эфире, за которым наблюдали десятки тысяч зрителей. Стороны вновь представили противоположные версии событий. Защита Долиной настаивала, что певица действовала под психологическим давлением мошенников и не осознавала, что совершает реальную сделку. Адвокаты Лурье, напротив, утверждали, что сделка была прозрачной, а покупатель действовал добросовестно и оплатил квартиру в полном объеме.