Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в манипуляциях после выхода его мемуаров

Певица Бритни Спирс публично отреагировала на мемуары бывшего мужа Кевина Федерлайна, где тот описывает годы их брака и высказывает тревоги о ее поведении и последствиях завершения опеки.

Книга You Thought You Knew, выход которой заявлен на 21 октября, уже вызвала резонанс. В отрывках Федерлайн рассказывает о напряженных отношениях в семье в конце 2000-х и утверждает, что дети якобы испытывали страх находиться рядом с матерью, которая порой приходила к ним с ножом в руках. Он также возвращается к событиям 2008 года, когда артистка оказалась в клинике по принудительному направлению, – эпизоду, предшествовавшему многолетней опеке, прекращенной в 2021-м на волне движения #FreeBritney.

Спирс назвала публикации бывшего супруга манипулятивными и направленными против нее, дав понять, что устала от подобных нарративов. По словам звезды, именно она стала объектом давления и постоянных домыслов, а ее попытки наладить контакт с сыновьями много лет наталкивались на препятствия. Исполнительница подчеркивает, что не узнает себя в истории, которую транслирует экс-муж, и просит не ориентироваться на таблоидные версии о ее состоянии.

История отношений пары широко обсуждалась и раньше. Спирс и Федерлайн поженились в 2004 году, спустя три года оформили развод и вступили в длительный спор о детях. Впоследствии дети остались жить с отцом, а поп-звезда ограниченно видела сыновей. В последние годы контакты, по ее словам, были эпизодическими. В 2023-м подростки вместе с Федерлайном переехали на Гавайи.

"Я всегда молила лишь о спокойной жизни со своими сыновьями. Хотела, чтобы они стали частью моей жизни. К сожалению, они росли в атмосфере неуважения ко мне со стороны отца. Один сын видел меня всего 45 минут за последние пять лет, другой – всего четыре раза", – сказала Бритни.

Отдельная линия конфликта – оценка последствий отмены опеки. Кевин Федерлайн утверждает, что система поддержки вокруг певицы могла ослабнуть, что, по его мнению, сказалось на ее благополучии. Сторона Бритни Спирс, напротив, настаивает, что повторяющиеся обвинения – это способ капитализировать прошлое и сформировать неблагоприятный образ. Таким образом, предстоящий релиз книги обещает новую волну полемики. Бывшие супруги по-разному трактуют одни и те же события, а общественность вновь разделилась между сочувствием к артистке и вниманием к версии ее экс-партнера.