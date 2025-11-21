Бритни Спирс призналась, что хочет покинуть США, после неудачных фото папарацци

Американскую поп-звезду Бритни Спирс запечатлели на парковке у одного из винных баров Лос-Анджелеса с бокалом шампанского в руках, после чего она села за руль автомобиля, сообщает Daily Mail. Издание опубликовано неудачные папарацционные снимки, из-за чего певица очень расстроилась.

В объективы фотографов попала артистка, одетая в элегантный коричневый жакет в сочетании с джинсами и туфлями на каблуке. Ее образ дополняли солнцезащитные очки. Когда Спирс покидала заведение, ее сопровождал сотрудник, который помог донести покупки до автомобиля. Момент с алкогольным напитком в руках певицы вызвал бурную реакцию в соцсетях.





Многие пользователи выразили беспокойство по поводу состояния здоровья знаменитости. В комментариях отмечали изменения во внешности артистки и высказывали предположения о возможных проблемах с самочувствием. Часть подписчиков призвала оставить певицу в покое, возмущаясь постоянным преследованием со стороны папарацци.

Бритни Спирс, кстати, уже отреагировала на публикации. Она назвала действия фотографов крайне неприятными и оскорбительными. По ее словам, съемочные группы постоянно выбирают наиболее неудачные ракурсы, создавая искаженное представление о ее жизни.

"Такое ощущение, что им платят много, очень много денег за этот неудачный снимок. Вот почему я не люблю Америку, и никогда не любила и не буду любить", – высказалась певица.

Она призналась, что хочет покинуть США и обосноваться, например, в Таиланде.

Напомним, в прошлом месяце Бритни Спирс в нетрезвом виде села за руль и устроила ДТП. Об этом рассказывал Клео.ру.