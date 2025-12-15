Звезда "Волка с Уолл-стрит" Роб Райнер был убит вместе с женой в собственном доме

Американские СМИ сообщили о трагической смерти Роба Райнера, известного актера и режиссера, снявшегося в легендарных картинах и поставившего несколько классических фильмов, изменивших представление о романтическом и психологическом кино.

По информации портала TMZ, тело 78-летнего режиссера было найдено в его доме в Лос-Анджелесе. Рядом находилась его жена, Мишель Сингер. Полиция подтвердила, что на телах супругов были обнаружены множественные колотые раны предположительно от ножа, и официально квалифицировала произошедшее как убийство. На данный момент обстоятельства трагедии выясняются, расследование ведет полиция Лос-Анджелеса.

Роб Райнер был одной из самых уважаемых фигур Голливуда. Как актер он запомнился зрителям по роли отца героя Леонардо Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит", но его главное наследие – за камерой. Райнер поставил целую серию культовых картин, вошедших в историю мирового кино: "Мизери", "Пока не сыграл в ящик", "Останься со мной", "Несколько хороших парней" и "Когда Гарри встретил Салли".