Джордж Клуни признался, что завидовал Брэду Питту из-за утраченной роли

Актер Джордж Клуни, давно ставший символом элегантности и большого кино, рассказал о событии из ранней молодости, которое долгие годы оставляло горький осадок. Речь идет о кастинге в культовую "Тельму и Луизу" – фильме, который в итоге стал трамплином для совершенно другого актера, будущего напарника Клуни по франшизе "Друзья Оушена".

В начале 1990-х Клуни работал в сериалах и стремился вырваться из телевизионного формата в большое кино. Прорыв казался близким: он дошел до финальных проб на роль свободолюбивого Джей Ди – именно того персонажа, с которого начался восход Брэда Питта. Роль сулила не просто внимание, а полноценный вход в голливудский кинематограф.

Но решающий выбор режиссера изменил траекторию сразу двух карьер. Роль досталась Питту – молодому, харизматичному начинающему актеру, который до этого также появлялся преимущественно в ситкомах. Для Клуни это стало разочарованием, которое он не мог отпустить годами. Он сознательно избегал фильма, потому что эпизод воспринимался как утраченная возможность, способная перевернуть весь его профессиональный путь.

Со временем эмоции смягчились. Карьера Клуни пошла по собственному восходящему пути, а соперничество превратилось в дружбу. Актеры стали постоянными партнерами на площадке и в будущем вновь объединятся в готовящемся фильме про Дэнни Оушена.

Позже, пересмотрев "Тельму и Луизу", Джордж Клуни признал: решение Ридли Скотта было точным, и роль действительно должна была принадлежать Брэду Питту.