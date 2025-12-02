Сиенна Миллер объявила о третьей беременности накануне 44-летия

Актриса Сиенна Миллер, появившись на церемонии Fashion Awards 2025 в Королевском Альберт-холле объявила, что готовится стать мамой в третий раз. 43-летняя знаменитость, которая в конце декабря отметит день рождения, сделала это максимально эффектно – в полупрозрачном белом платье Givenchy, подчеркивающем заметно округлившийся живот.

На красной дорожке Миллер поддерживал ее партнер Оли Грин – актер и модель, с которым она встречается с 2022 года. Для них это будет второй общий ребенок. В декабре 2023 года у пары родилась дочь, имя которой они до сих пор не раскрывают.





Сиенна, которая долгое время не посещала публичные мероприятия, скрывала беременность до последнего. Весной и летом она появлялась исключительно в свободных пальто и объемных жакетах, а на Wimbledon предпочитала позировать сидя – теперь понятно, зачем. Судя по всему, малыш появится уже совсем скоро.

Напомним, старшая дочь Марлоу родилась в 2012 году от актера Тома Старриджа, с которым Миллер сохранила дружеские отношения и разделяет заботу о ребенке. До этого у нее было несколько громких романов: отношения с Джудом Лоу, бурные истории с Бальтазаром Гетти и Лукасом Цвирнером. Однако именно союз с Оли Грином стал для нее новым стабильным этапом. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, актриса подчеркивает, что партнер отличается зрелостью и уравновешенностью.

Сегодня Сиенна Миллер балансирует между семьей, карьерой и новой беременностью. Актриса продолжает работать в кино: в онлайн-кинотеатрах вышла романтическая комедия "Она сказала "Да", а вскоре стартуют съемки в триллере "Война".