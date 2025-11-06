Меган Маркл вернулась к съемкам в кино спустя 8 лет

После восьмилетнего перерыва Меган Маркл снова в кадре – герцогиня Сассекская появилась на съемках нового сериала Amazon MGM Studios Close Personal Friends ("Близкие друзья"). Проект снимается в Калифорнии, а коллегами Меган по площадке стали Бри Ларсон и Лили Коллинз.

Сообщается, что Меган уже завершила съемки своего эпизода и на площадке "выглядела очень расслабленной и счастливой". По данным источника, роль небольшая, но для самой актрисы – символическая.

"Это важный момент для Меган. Он означает возвращение к делу, которое она по-настоящему любит", – отметил источник из окружения актрисы.

Известно, что Меган Маркл попрощалась с карьерой актрисы в 2017 году – прямо перед свадьбой с принцем Гарри. Тогда ее имя ассоциировалось прежде всего с ролью в сериале "Форс-мажоры", где она сыграла Рэйчел Зейн. После свадьбы герцогиня сосредоточилась на общественной деятельности и медийных проектах вместе с супругом.

Переезд в США после "Мегзита" в 2020 году стал новым этапом в их жизни. Супруги отказались от статуса работающих членов королевской семьи, переехали в Санта-Барбару и сосредоточились на собственных проектах – от документальных сериалов до благотворительных инициатив. По контракту с Netflix пара выпустила несколько громких проектов, включая документальный сериал о своей жизни.

Теперь Меган вновь пробует силы в актерстве. По словам источников, участие в Close Personal Friends – "способ понять, комфортно ли ей возвращаться в индустрию в новом статусе". Сюжет сериала, по данным источника, сосредоточен на историях двух пар и исследует тему личных границ, дружбы и любви.