Победительницей конкурса "Мисс Земля-2025" стала 21-летняя Натали Пушкинова

Юбилейный, 25-й конкурс "Мисс Земля-2025" прошел 5 ноября на Филиппинах – традиционной площадке одного из самых значимых международных событий в мире красоты. Вечернее шоу Cove Manila в районе Окада, Параньяке, собрало конкурсанток из более 80 стран со всего мира. Главную корону в этом году получила 21-летняя Натали Пушкинова из Чехии.





Россия в конкурсе была представлена 25-летней Елизаветой Гурьяновой – моделью, выпускницей МГИМО и мастером спорта по бальным танцам. Гурьянова известна как основательница бренда одежды из эко-материалов. В 2023 году она уже завоевала несколько титулов в рамках нашей страны. На "Мисс Земля" Елизавета попала в топ-12, но в полуфинал не прошла.



В финале за титул боролись представительницы Чили, Бразилии, Украины и Филиппин. Победу Пушкиновой передала прошлогодняя обладательница короны – австралийка Джессика Лейн.



Натали Пушкинова – студентка. В интервью местным СМИ она отмечала, что потеря отца в юности стала для нее важным жизненным уроком, сформировавшим ее характер. Пушкинова активно поддерживает инициативы по сокращению пищевых отходов и проводит экологические акции для молодежи. В свободное время она занимается плаванием, дайвингом и играет на пианино.

Конкурс "Мисс Земля", существующий с 2001 года, традиционно акцентирует внимание не только на красоте и харизме участниц, но и на их участии в экологических и социальных проектах. Пушкинова стала второй представительницей Чехии, которой удалось завоевать этот титул – впервые страна получила корону в 2012 году.