18-летний игрок в дартс Люк Литтлер стал самым сексуальным спортсменом планеты

Британский спортсмен Люк Литтлер, которому всего 18 лет, возглавил рейтинг самых сексуальных спортсменов мира. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на результаты опроса, проведенного сайтом знакомств Illicit Encounters.

В исследовании приняли участие более двух тысяч британок, и именно Литтлер – звезда дартса и чемпион мира – стал для них символом новой привлекательности. Он обошел таких известных спортсменов, как боксер Тайсон Фьюри, пилот McLaren Ландо Норрис, теннисист Карлос Алькарас и футболист Джуд Беллингем.

Представитель Illicit Encounters отметил, что успех Литтлера в том, что он противоположность "супермоделей" и уверен в себе.

"Им (женщинам. – Прим.ред.) нужны обычные, уверенные в себе парни, и у Люка Литтлера этого в избытке. Он – спортсмен-антисупермодель, герой рабочего класса с фигурой как у завсегдатая паба. Он уверен в себе, он победитель и он не гонится за совершенством", – заявил представитель сайта.

По данным издания, британки оценили в Литтлере простоту и естественность.

Люк Литтлер стал популярен еще в начале 2024 года, когда выиграл чемпионат мира по дартсу и стал самым молодым чемпионом в истории этого вида спорта. Теперь он добавил к своим достижениям еще один неожиданный титул – "самого сексуального спортсмена мира".

Второе место в рейтинге занял Тайсон Фьюри, третье – пилот McLaren Ландо Норрис. Замкнули десятку лучших Эрлинг Холанд, Энтони Джошуа и Трэвис Келси.