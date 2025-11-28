Балашихинский суд вынес приговор мошенникам, обманувших Ларису Долину

В Подмосковье завершилось одно из самых резонансных дел года, главной фигурой которого оказалась народная артистка России Лариса Долина. Балашихинский городской суд вынес приговор четверым участникам преступной группы, организовавшей крупномасштабную схему хищений, включавшую попытку незаконного завладения пятикомнатной квартирой певицы в Хамовниках и похищение ее сбережений.

Суд признал виновными Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Андрея Основу. По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме: убеждали жертв, что их деньги и недвижимость находятся под угрозой, и склоняли переводить средства на "безопасные счета" либо совершать фиктивные сделки. Именно так преступники сумели ввести в заблуждение Долину весной 2024 года – артистка передала им значительную сумму и под давлением согласилась на продажу квартиры.

Цырульникова, которая выполняла роль "курьера" и лично забирала наличные у потерпевших, получила самый строгий приговор – семь лет колонии общего режима и миллионный штраф. Каменецкому назначили семь лет строгого режима, Леонтьеву – особый режим, также на семь лет, а Основа проведет в колонии четыре года. Всем фигурантам назначены дополнительные штрафы. Они также обязаны компенсировать ущерб, причиненный потерпевшим.

Помимо Долиной, аферисты причинили крупный ущерб двум жительницам Московской области, похитив у них более 12 миллионов рублей. Одну из попыток обмана пенсионерки Цырульникову задержали с муляжом денег прямо в момент передачи.

Несмотря на масштаб преступлений, певице удалось восстановить свои имущественные права: несколько судебных инстанций подтвердили, что квартира должна остаться за ней, а покупательница, перечислившая крупную сумму за недвижимость, была признана потерпевшей в отдельном процессе. Вопросы взыскания основных сумм ущерба теперь будут решаться в гражданском порядке – в том числе почти 176 миллионов рублей, перечисленных по требованию мошенников.

История Ларисы Долиной стала одним из самых обсуждаемых примеров телефонных афер нового поколения: преступники искусно маскировались под сотрудников госорганов, действовали быстро и уверенно, а их схема затронула сразу несколько регионов. Судебное решение поставило точку в уголовной части дела, однако финансовые разбирательства продолжатся.