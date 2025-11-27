Лариса Долина сохранила право на квартиру после решения кассационного суда

Второй кассационный суд подтвердил законность решений предыдущих инстанций по делу о спорной недвижимости народной артистки России Ларисы Долиной. Судебная коллегия отклонила жалобу покупательницы Полины Лурье, оставив квартиру в центральном районе Москвы в собственности певицы.

Судебное разбирательство проводилось в закрытом режиме по ходатайству представителей Долиной, поскольку в материалах дела содержалась информация медицинского характера. Ни артистка, ни покупательница не присутствовали на заседании лично, их интересы представляли адвокаты.

Напомним, что летом 2024 года Долина стала жертвой преступной схемы, когда мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее продать недвижимость под предлогом обеспечения безопасности финансовых активов. После завершения сделки артистка передала злоумышленникам все вырученные средства.

Представительница Лурье уже заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде Российской Федерации. Адвокаты настаивают на применении принципа двусторонней реституции, который предполагает взаимный возврат полученного по сделке – как квартиры продавцу, так и денежных средств покупателю.

Этот судебный прецедент привлек внимание профессионального сообщества к проблеме защиты добросовестных приобретателей недвижимости. Юристы и законодатели активно обсуждают возможные механизмы предотвращения подобных ситуаций в будущем, включая введение периода охлаждения для сделок с жильем.

Отдельное уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении Ларисы Долиной продолжает рассматриваться в суде Подмосковья, где фигурантам грозят значительные сроки заключения.