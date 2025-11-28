Ханде Эрчел обратилась к российским поклонникам на русском языке

Турецкая актриса Ханде Эрчел порадовала российских поклонников, опубликовав в социальных сетях сообщение на русском языке. Визит знаменитости в Москву был связан с презентацией ее новой кинокартины "Два мира, одно желание". Она представляет фильм не только как исполнительница главной роли, но и как один из авторов сценария.

В своем обращении к российским зрителям Эрчел выразила искреннюю признательность за теплый прием и поддержку.

"Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю", – написала актриса.





Пребывание турецкой звезды в российской столице совпало с ее личным праздником – 32-летием. Она отметила день рождения в одном из московских ресторанов. В социальных сетях появились фотографии праздничного торжества, а также виды из гостиничного номера с панорамой исторического центра города.

Многочисленные поклонники высоко оценили жест актрисы, оставив под ее публикацией теплые комментарии и пожелания. Многие отметили, что такое внимание к русскоязычной аудитории свидетельствует об особом отношении звезды к российским зрителям.

Этот визит стал уже второй поездкой Ханде Эрчел в Москву за последний год. О первом визите также рассказывал Клео.ру.