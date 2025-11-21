Самая красивая россиянка Анастасия Венза проиграла на "Мисс Вселенная-2025"

Финал "Мисс Вселенная-2025" прошел сегодня утром в Таиланде. Российская конкурсантка Анастасия Венза не смогла попасть в топ-30 участниц, которые боролись за победу. Самым ярким выходом Вензы был тур с купальниками, однако после россиянка нарвалась на критику за слишком простой национальный костюм.

Лидирующие позиции заняли участницы из Таиланда, Мексики, Филиппин, Кот-д’Ивуара и Венесуэлы. Победительницей в результате стала конкурсантка из Мексики Фатима Бош. Ее имя стало широко известно, когда один из организаторов публично оскорбил участницу, назвав ее "дурой".



Сам конкурс в этом году стал едва ли не самым обсуждаемым: инсайдеры говорили о тайных договоренностях, зрители обсуждали падения на сцене, а бьюти-эксперты спорили о том, кто из участниц прибегал к пластике. Венза избегала конфликтов и на негативные комментарии реагировала спокойно, отмечая, что критика – неизбежная часть жизни любой конкурсантки.





Самой жесткой оппоненткой россиянки стала экс-участница "Мисс Вселенная" Анна Линникова. Она публично высказалась о внешнем виде Вензы и ее участии в интеллектуальном блоке, отметив, что Анастасия позорит Россию.



После того как пользователи напомнили Линниковой о том, что она сама не стала победительницей мирового уровня, Анна ответила: "Я красивая, я достойная, я сильна. И мне глубоко наплевать на ваше мнение".

Сейчас Линникова работает над запуском собственного модельного агентства и заявляет, что намерена передать накопленный опыт будущему поколению участниц.