Роман Костомаров освоил экстремальный вид спорта

Роман Костомаров снова доказал, что сила воли может быть сильнее любых ограничений. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, переживший сложнейшие испытания со здоровьем, теперь покоряет водную стихию – спортсмен впервые опробовал флайборд и поделился видео в своем Telegram-канале.

На кадрах Костомаров в шлеме и защитной экипировке взмывает над водой на реактивной доске, удерживая равновесие. Комментируя свой опыт, спортсмен признался, что сам не ожидал такого результата:

"Мягко говоря, сам в шоке! Как я это делаю? Но это фантастика и кайф! Не думал, что так смогу в новой жизни", – признается спортсмен.



Поклонники и коллеги тут же засыпали его словами поддержки. Екатерина Стриженова написала: "Ром, ну ничего себе, даже глядя на тебя – адреналин", а пользователи соцсетей отметили, что Костомаров "вдохновляет своей силой и стремлением жить на полную".



После тяжелой болезни в 2023 году и ампутации конечностей фигурист буквально учился жить заново. Благодаря постоянной поддержке жены Оксаны Домниной он не только вернулся к тренировкам на льду, но и открыл для себя экстремальные виды спорта. Сегодня Костомаров активно занимается спортом, плавает и участвует в показательных выступлениях.