Национальный костюм россиянки на конкурсе "Мисс Вселенная" раскритиковали за простоту

В Таиланде продолжается конкурс "Мисс Вселенная – 2025". Этап национальных костюмов стал для российской участницы Анастасии Вензы самым обсуждаемым. 22-летняя модель из Подмосковья вышла на сцену в образе, созданном Игорем Чапуриным, – и буквально сразу оказалась в центре споров.

Платье, выполненное из белого шелка, по замыслу дизайнера символизировало эстетику древнерусской архитектуры и внутреннюю гармонию. Наряд дополнили кружевные элементы, золотая вышивка и россыпь кристаллов Swarovski. Костюм должен был передать идею "царственности без пафоса" – изящной, сдержанной, но сильной красоты.





Однако публика восприняла образ неоднозначно. В соцсетях пользователи писали, что ждали от России "чего-то более масштабного и выразительного". Многие посчитали костюм чересчур лаконичным для конкурса мирового уровня и отметили, что уверенности участнице на сцене не хватило.

Для вечернего этапа шоу Анастасии подготовили другой образ – платье с корсетом, созданное петербургским дизайнером Ольгой Маляровой. Этот наряд, по мнению стилистов, должен подчеркнуть более уверенный и зрелый образ конкурсантки.

Несмотря на критику, представители команды "Мисс Россия" уверены, что все еще впереди – и финальные выходы могут изменить мнение даже самых скептически настроенных зрителей.