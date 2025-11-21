Суд признал Лешу Свика отцом дочери модели из Хабаровска

Певец Леша Свик в свой 35-й день рождения получил известие: решение вышестоящего суда окончательно закрепило за ним статус отца дочери модели Екатерины Лукьяновой. Процесс длился более двух лет и сопровождался спорами сторон, отказом артиста от генетической экспертизы и переносом дела между регионами. Итог был опубликован в судебных документах Хабаровска и подтвержден обеими сторонами.

По данным представителей певца, суд принял решение без проведения ДНК-теста, опираясь на показания Лукьяновой. Защита артиста подчеркивает, что вердикт их устраивает, так как он соблюдает интересы всех участников. Свик не намерен бороться за пересмотр и согласен выполнять родительские обязательства. Более того, адвокат уточнил, что музыкант начал перечислять алименты ещё летом, не дожидаясь официального постановления.

Со стороны Лукьяновой также подтверждается, что юридически певец был признан отцом еще в середине года, а нынешнее решение стало окончательным. Она заявляет, что длительное разбирательство завершилось в ее пользу и дальнейшие попытки отменить решение невозможны.

История отношений пары началась в 2018 году и, по словам модели, развитие было стремительным. Спустя два года она забеременела, однако, как утверждает Екатерина, партнер прервал общение еще до рождения ребенка. Певец ранее опровергал эти заявления, а его адвокат объяснял претензии обычной ситуацией, когда популярные артисты сталкиваются с необоснованными обвинениями.

Семейная жизнь Леши Свика к тому моменту также была непростой. Он женился в 2022 году, а спустя несколько месяцев после рождения дочери от супруги объявил о разводе, однако позже пара возобновила отношения. При этом знакомство певца с Лукьяновой произошло задолго до его официального брака.