Леонардо Ди Каприо высмеяли на церемонии "Оскар" 2026

На красной дорожке 98-й церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе обсуждали не только победителей, но и неожиданные эксперименты звезд со внешностью. Одним из самых заметных героев вечера стал Леонардо ДиКаприо, который появился в зале Dolby Theatre в обновленном образе.

Актер, номинированный на премию за фильм "Битва за битву", выбрал для церемонии классический черный смокинг. ДиКаприо затемнил волосы и появился с усами, которые многие сравнили с растительностью Педро Паскаля.

Именно усы стали главным предметом обсуждений в интернете. Пользователи соцсетей начали подшучивать над звездой "Титаника".

"Упс, скандал! Лео украл усы Педро Паскаля!", "К такому жизнь меня не готовила, это какие-то усы порнозвезды", – шутят комментаторы.

Несмотря на интернет-шутки, вечер для актера прошел спокойно. На церемонии его поддерживала возлюбленная – модель Виттория Черетти. Пара не стала вместе позировать на красной дорожке, однако позже их заметили рядом в зрительном зале.

К слову, статуэтку ДиКаприо в этот раз снова не получил. Награда за лучшую мужскую роль досталась Майкл Б. Джордан за фильм "Грешники". Среди номинантов также был Тимоти Шаламе. По словам очевидцев, ДиКаприо спокойно отнесся к результатам и тепло поддержал победителя.